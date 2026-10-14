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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 9

Korsakov teško bolesni prijatelj traži od njega da ponovno istraži slučaj koji ga je prije 15 godina odveo u zatvor zbog požara u kojem su poginule njegova supruga i kći. Jane i Maura pomažu Korsaku otkriti istinu koju je stari slučaj skrivao.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5