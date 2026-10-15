Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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Korsak nastavlja istraživati stari slučaj svog prijatelja, uvjeren da je čovjek nepravedno osuđen. Jane, koja još čeka liječničko odobrenje za povratak na posao, potajno se uključuje u istragu i pomaže timu pronaći nove dokaze.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:20
7. epizoda
Ubojstvo trgovca rijetkim knjigama vodi Jane i Mauru do neobičnog keltskog rukopisa i osobe povezane s Paddyjem Doyleom. Istodobno Angela odlučuje napraviti velike promjene u svom životu.
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40:20
8. epizoda
Mlada žena postaje meta profesionalnog ubojice, a Jane se mora izložiti opasnosti kako bi zaštitila ključnu tinejdžersku svjedokinju. Tim pokušava pronaći djevojku prije nego što je ubojica ponovno pronađe.
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40:20
9. epizoda
Korsakov teško bolesni prijatelj traži od njega da ponovno istraži slučaj koji ga je prije 15 godina odveo u zatvor zbog požara u kojem su poginule njegova supruga i kći. Jane i Maura pomažu Korsaku otkriti istinu koju je stari slučaj skrivao.
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40:19
10. epizoda
Korsak nastavlja istraživati stari slučaj svog prijatelja, uvjeren da je čovjek nepravedno osuđen. Jane, koja još čeka liječničko odobrenje za povratak na posao, potajno se uključuje u istragu i pomaže timu pronaći nove dokaze.
Dostupno još 1 dan