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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 16

Muškarac je pronađen nasmrt pretučen uz cestu. Jane i ekipa surađuju s drugim detektivom koji vjeruje da istražuje istog serijskog ubojicu. Maura u međuvremenu otkriva da je netko ukrao njezin identitet te zajedno s Angelom pokušava pronaći krivca.

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  • Sezona 5

39:51
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 13. epizoda

13. epizoda

Jane skače s mosta kako bi spasila tužitelja osumnjičenog za ubojstvo svoje ljubavnice. Maura se užasava pomisli da je izgubila najbolju prijateljicu, dok ostatak ekipe nastavlja potragu za pravim ubojicom. Angela istodobno traži Frankijevu pomoć pri traženju novog posla.
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40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 14. epizoda

14. epizoda

Na obalu ispliva odsječena ljudska noga, pa ekipa mora identificirati žrtvu i pronaći ubojicu. Kako se pojavljuju i drugi dijelovi tijela, slučaj postaje sve složeniji. Angela u međuvremenu pronalazi novo zadovoljstvo pomažući Korsaku u Dirty Robberu.
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40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 15. epizoda

15. epizoda

Uspješni dizajner odjeće pronađen je otrovan, a njegova supruga nestala. Jane i ekipa prisiljeni su surađivati s pretjerano entuzijastičnim privatnim istražiteljem. Jane također primjećuje da Angela previše troši novac pa traži Maurinu pomoć da je nauči bolje upravljati financijama.
Dostupno još 1 dan
40:18
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 16. epizoda

16. epizoda

Muškarac je pronađen nasmrt pretučen uz cestu. Jane i ekipa surađuju s drugim detektivom koji vjeruje da istražuje istog serijskog ubojicu. Maura u međuvremenu otkriva da je netko ukrao njezin identitet te zajedno s Angelom pokušava pronaći krivca.
Dostupno još 1 dan
40:20
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 17. epizoda

17. epizoda

Ekipa istražuje naizgled nepovezane snajperske napade u Franklin Parku. Pronalaze ozlijeđenog svjedoka koji pati od psihičkog poremećaja i vjeruje da je vukodlak, pa Maura pokušava zadobiti njegovo povjerenje kako bi saznala što je vidio. Istodobno Maura mora prihvatiti kraj svoje veze s Jackom.
Dostupno još 2 dana

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