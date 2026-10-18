Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 16. epizoda

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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Muškarac je pronađen nasmrt pretučen uz cestu. Jane i ekipa surađuju s drugim detektivom koji vjeruje da istražuje istog serijskog ubojicu. Maura u međuvremenu otkriva da je netko ukrao njezin identitet te zajedno s Angelom pokušava pronaći krivca.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
39:51
13. epizoda
Jane skače s mosta kako bi spasila tužitelja osumnjičenog za ubojstvo svoje ljubavnice. Maura se užasava pomisli da je izgubila najbolju prijateljicu, dok ostatak ekipe nastavlja potragu za pravim ubojicom. Angela istodobno traži Frankijevu pomoć pri traženju novog posla.
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40:19
14. epizoda
Na obalu ispliva odsječena ljudska noga, pa ekipa mora identificirati žrtvu i pronaći ubojicu. Kako se pojavljuju i drugi dijelovi tijela, slučaj postaje sve složeniji. Angela u međuvremenu pronalazi novo zadovoljstvo pomažući Korsaku u Dirty Robberu.
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40:19
15. epizoda
Uspješni dizajner odjeće pronađen je otrovan, a njegova supruga nestala. Jane i ekipa prisiljeni su surađivati s pretjerano entuzijastičnim privatnim istražiteljem. Jane također primjećuje da Angela previše troši novac pa traži Maurinu pomoć da je nauči bolje upravljati financijama.
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40:18
16. epizoda
Muškarac je pronađen nasmrt pretučen uz cestu. Jane i ekipa surađuju s drugim detektivom koji vjeruje da istražuje istog serijskog ubojicu. Maura u međuvremenu otkriva da je netko ukrao njezin identitet te zajedno s Angelom pokušava pronaći krivca.
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40:20
17. epizoda
Ekipa istražuje naizgled nepovezane snajperske napade u Franklin Parku. Pronalaze ozlijeđenog svjedoka koji pati od psihičkog poremećaja i vjeruje da je vukodlak, pa Maura pokušava zadobiti njegovo povjerenje kako bi saznala što je vidio. Istodobno Maura mora prihvatiti kraj svoje veze s Jackom.
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