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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 18

Putnički prodavač Ronald Wallace pronađen je mrtav u hotelskoj sobi, a sve isprva izgleda kao nesretni pad. Maura posumnja da je ubijen i istraga otkriva da je Ronald vodio dvostruki život — bio je bigamist i imao je dvije supruge u različitim državama.

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Dostupno još 1 dan

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  • Sezona 5

  • Sezona 6