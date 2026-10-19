Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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Putnički prodavač Ronald Wallace pronađen je mrtav u hotelskoj sobi, a sve isprva izgleda kao nesretni pad. Maura posumnja da je ubijen i istraga otkriva da je Ronald vodio dvostruki život — bio je bigamist i imao je dvije supruge u različitim državama.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:19
15. epizoda
Uspješni dizajner odjeće pronađen je otrovan, a njegova supruga nestala. Jane i ekipa prisiljeni su surađivati s pretjerano entuzijastičnim privatnim istražiteljem. Jane također primjećuje da Angela previše troši novac pa traži Maurinu pomoć da je nauči bolje upravljati financijama.
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40:18
16. epizoda
Muškarac je pronađen nasmrt pretučen uz cestu. Jane i ekipa surađuju s drugim detektivom koji vjeruje da istražuje istog serijskog ubojicu. Maura u međuvremenu otkriva da je netko ukrao njezin identitet te zajedno s Angelom pokušava pronaći krivca.
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40:20
17. epizoda
Ekipa istražuje naizgled nepovezane snajperske napade u Franklin Parku. Pronalaze ozlijeđenog svjedoka koji pati od psihičkog poremećaja i vjeruje da je vukodlak, pa Maura pokušava zadobiti njegovo povjerenje kako bi saznala što je vidio. Istodobno Maura mora prihvatiti kraj svoje veze s Jackom.
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