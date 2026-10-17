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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 14

Na obalu ispliva odsječena ljudska noga, pa ekipa mora identificirati žrtvu i pronaći ubojicu. Kako se pojavljuju i drugi dijelovi tijela, slučaj postaje sve složeniji. Angela u međuvremenu pronalazi novo zadovoljstvo pomažući Korsaku u Dirty Robberu.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

40:20
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 11. epizoda

11. epizoda

Usred velikog toplinskog vala Jane i Maura pronalaze muškarca mrtvog u kadi punoj leda. Istraga otkriva da njegova smrt nije bila slučajna, dok Angela pokušava preživjeti vrućinu uz neobičan začinjeni čaj koji joj donosi neočekivane romantične posljedice.
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40:23
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 12. epizoda

12. epizoda

Istaknuti okružni tužitelj uhićen je zbog ubojstva, a dok dokazi protiv njega postaju sve jači, Jane počinje sumnjati da je zapravo nevin. U međuvremenu Angela pokušava pripremiti Mauru za susret s Jackovom dvanaestogodišnjom kćeri.
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39:51
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 13. epizoda

13. epizoda

Jane skače s mosta kako bi spasila tužitelja osumnjičenog za ubojstvo svoje ljubavnice. Maura se užasava pomisli da je izgubila najbolju prijateljicu, dok ostatak ekipe nastavlja potragu za pravim ubojicom. Angela istodobno traži Frankijevu pomoć pri traženju novog posla.
Dostupno još 1 dan
40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 14. epizoda

14. epizoda

Na obalu ispliva odsječena ljudska noga, pa ekipa mora identificirati žrtvu i pronaći ubojicu. Kako se pojavljuju i drugi dijelovi tijela, slučaj postaje sve složeniji. Angela u međuvremenu pronalazi novo zadovoljstvo pomažući Korsaku u Dirty Robberu.
Dostupno još 1 dan
40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 5 - 15. epizoda

15. epizoda

Uspješni dizajner odjeće pronađen je otrovan, a njegova supruga nestala. Jane i ekipa prisiljeni su surađivati s pretjerano entuzijastičnim privatnim istražiteljem. Jane također primjećuje da Angela previše troši novac pa traži Maurinu pomoć da je nauči bolje upravljati financijama.
Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 5