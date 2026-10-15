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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 11

Usred velikog toplinskog vala Jane i Maura pronalaze muškarca mrtvog u kadi punoj leda. Istraga otkriva da njegova smrt nije bila slučajna, dok Angela pokušava preživjeti vrućinu uz neobičan začinjeni čaj koji joj donosi neočekivane romantične posljedice.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5