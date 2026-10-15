Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Usred velikog toplinskog vala Jane i Maura pronalaze muškarca mrtvog u kadi punoj leda. Istraga otkriva da njegova smrt nije bila slučajna, dok Angela pokušava preživjeti vrućinu uz neobičan začinjeni čaj koji joj donosi neočekivane romantične posljedice.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:20
7. epizoda
Ubojstvo trgovca rijetkim knjigama vodi Jane i Mauru do neobičnog keltskog rukopisa i osobe povezane s Paddyjem Doyleom. Istodobno Angela odlučuje napraviti velike promjene u svom životu.
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40:20
8. epizoda
Mlada žena postaje meta profesionalnog ubojice, a Jane se mora izložiti opasnosti kako bi zaštitila ključnu tinejdžersku svjedokinju. Tim pokušava pronaći djevojku prije nego što je ubojica ponovno pronađe.
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40:20
9. epizoda
Korsakov teško bolesni prijatelj traži od njega da ponovno istraži slučaj koji ga je prije 15 godina odveo u zatvor zbog požara u kojem su poginule njegova supruga i kći. Jane i Maura pomažu Korsaku otkriti istinu koju je stari slučaj skrivao.
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40:19
10. epizoda
Korsak nastavlja istraživati stari slučaj svog prijatelja, uvjeren da je čovjek nepravedno osuđen. Jane, koja još čeka liječničko odobrenje za povratak na posao, potajno se uključuje u istragu i pomaže timu pronaći nove dokaze.
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