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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 12

Istaknuti okružni tužitelj uhićen je zbog ubojstva, a dok dokazi protiv njega postaju sve jači, Jane počinje sumnjati da je zapravo nevin. U međuvremenu Angela pokušava pripremiti Mauru za susret s Jackovom dvanaestogodišnjom kćeri.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

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  • Sezona 5