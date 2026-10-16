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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 5 Epizoda 13

Jane skače s mosta kako bi spasila tužitelja osumnjičenog za ubojstvo svoje ljubavnice. Maura se užasava pomisli da je izgubila najbolju prijateljicu, dok ostatak ekipe nastavlja potragu za pravim ubojicom. Angela istodobno traži Frankijevu pomoć pri traženju novog posla.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 5

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  • Sezona 5