Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Mrtvo tijelo mlade žene pronađeno je u kontejneru, a njezin dečko postaje glavni osumnjičenik. Tijekom potjere Frankie upuca čovjeka za kojeg se čini da je nenaoružan, zbog čega protiv njega počinje istraga unutarnje kontrole. Maura istodobno dobiva novog pomoćnika, dr. Kenta Drakea.Prikaži više
Sezona 5Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:21
1. epizoda
Mrtvo tijelo mlade žene pronađeno je u kontejneru, a njezin dečko postaje glavni osumnjičenik. Tijekom potjere Frankie upuca čovjeka za kojeg se čini da je nenaoružan, zbog čega protiv njega počinje istraga unutarnje kontrole. Maura istodobno dobiva novog pomoćnika, dr. Kenta Drakea.
Dostupno još 2 dana