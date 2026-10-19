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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 1

Mrtvo tijelo mlade žene pronađeno je u kontejneru, a njezin dečko postaje glavni osumnjičenik. Tijekom potjere Frankie upuca čovjeka za kojeg se čini da je nenaoružan, zbog čega protiv njega počinje istraga unutarnje kontrole. Maura istodobno dobiva novog pomoćnika, dr. Kenta Drakea.

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Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 6

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  • Sezona 6