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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 3

Jane i Maura odlaze na takozvanu „farmu tijela“, istraživački centar u kojem se proučava raspadanje ljudskih tijela. Među tijelima pronalaze žrtvu ubojstva zakopanu u plitkom grobu, pa istraga mora otkriti tko ju je ondje ostavio i zašto. Angela istodobno skriva određene stvari od Jane.

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Dostupno još 2 dana

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