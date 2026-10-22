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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 6

Nakon ubojstva ekipa pronalazi svjedoka koji bi mogao identificirati počinitelja. Problem je što svjedok pati od prosopagnozije, odnosno ne može prepoznavati lica, pa ne može opisati ubojicu. U međuvremenu se obitelj Rizzoli priprema za posjet rođaka koji ima vlastite planove.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 6

40:18
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 3. epizoda

3. epizoda

Jane i Maura odlaze na takozvanu „farmu tijela“, istraživački centar u kojem se proučava raspadanje ljudskih tijela. Među tijelima pronalaze žrtvu ubojstva zakopanu u plitkom grobu, pa istraga mora otkriti tko ju je ondje ostavio i zašto. Angela istodobno skriva određene stvari od Jane.
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40:18
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 4. epizoda

4. epizoda

Obiteljski automobil slučajno sudari se s kamionom iz kojeg ispada mrtvo tijelo. Otisci žrtve povezuju ga s međunarodno traženim kradljivcem umjetnina, pa Jane i Maura ulaze u svijet umjetničkih krađa i krivotvorina. Istraga ih dovodi do ukradene slike vrijedne milijune dolara.
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40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 5. epizoda

5. epizoda

Jedan od članova kriminalističkog laboratorija pronađen je mrtav. Ekipa mora ostaviti osobne osjećaje po strani i otkriti zašto je ubijen te je li se bavio nezakonitim poslovima. Maura zbog okolnosti slučaja ne može sudjelovati u istrazi, pa Jane mora surađivati s drugim medicinskim istražiteljem.
Dostupno još 1 dan
40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 6. epizoda

6. epizoda

Nakon ubojstva ekipa pronalazi svjedoka koji bi mogao identificirati počinitelja. Problem je što svjedok pati od prosopagnozije, odnosno ne može prepoznavati lica, pa ne može opisati ubojicu. U međuvremenu se obitelj Rizzoli priprema za posjet rođaka koji ima vlastite planove.
Dostupno još 1 dan
39:58
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 7. epizoda

7. epizoda

Šesnaestogodišnja djevojka pronađena je mrtva u kavezu. Jane i Maura pokušavaju riješiti slučaj unatoč etičkoj dilemi psihijatra koji je povezan sa žrtvom i kompliciranom situacijom s tužiteljem.
Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 6