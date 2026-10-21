Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 5. epizoda

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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 5

Jedan od članova kriminalističkog laboratorija pronađen je mrtav. Ekipa mora ostaviti osobne osjećaje po strani i otkriti zašto je ubijen te je li se bavio nezakonitim poslovima. Maura zbog okolnosti slučaja ne može sudjelovati u istrazi, pa Jane mora surađivati s drugim medicinskim istražiteljem.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

40:21
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 1. epizoda

1. epizoda

Mrtvo tijelo mlade žene pronađeno je u kontejneru, a njezin dečko postaje glavni osumnjičenik. Tijekom potjere Frankie upuca čovjeka za kojeg se čini da je nenaoružan, zbog čega protiv njega počinje istraga unutarnje kontrole. Maura istodobno dobiva novog pomoćnika, dr. Kenta Drakea.
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40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 2. epizoda

2. epizoda

Profesor poezije Mark Harris ubijen je na brodu tijekom natjecanja u sportskom ribolovu. Jane i Maura ulaze u svijet profesionalnog ribolova, gdje natjecatelji imaju mnogo razloga skrivati istinu. Frankie se u međuvremenu mora nositi s posljedicama izgubljene oklade.
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40:18
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 3. epizoda

3. epizoda

Jane i Maura odlaze na takozvanu „farmu tijela“, istraživački centar u kojem se proučava raspadanje ljudskih tijela. Među tijelima pronalaze žrtvu ubojstva zakopanu u plitkom grobu, pa istraga mora otkriti tko ju je ondje ostavio i zašto. Angela istodobno skriva određene stvari od Jane.
Dostupno još 1 dan
40:18
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 4. epizoda

4. epizoda

Obiteljski automobil slučajno sudari se s kamionom iz kojeg ispada mrtvo tijelo. Otisci žrtve povezuju ga s međunarodno traženim kradljivcem umjetnina, pa Jane i Maura ulaze u svijet umjetničkih krađa i krivotvorina. Istraga ih dovodi do ukradene slike vrijedne milijune dolara.
Dostupno još 1 dan
40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 5. epizoda

5. epizoda

Jedan od članova kriminalističkog laboratorija pronađen je mrtav. Ekipa mora ostaviti osobne osjećaje po strani i otkriti zašto je ubijen te je li se bavio nezakonitim poslovima. Maura zbog okolnosti slučaja ne može sudjelovati u istrazi, pa Jane mora surađivati s drugim medicinskim istražiteljem.
Dostupno još 2 dana

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  • Sezona 6