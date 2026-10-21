Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 5. epizoda

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Jedan od članova kriminalističkog laboratorija pronađen je mrtav. Ekipa mora ostaviti osobne osjećaje po strani i otkriti zašto je ubijen te je li se bavio nezakonitim poslovima. Maura zbog okolnosti slučaja ne može sudjelovati u istrazi, pa Jane mora surađivati s drugim medicinskim istražiteljem.Prikaži više
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:21
1. epizoda
Mrtvo tijelo mlade žene pronađeno je u kontejneru, a njezin dečko postaje glavni osumnjičenik. Tijekom potjere Frankie upuca čovjeka za kojeg se čini da je nenaoružan, zbog čega protiv njega počinje istraga unutarnje kontrole. Maura istodobno dobiva novog pomoćnika, dr. Kenta Drakea.
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40:19
2. epizoda
Profesor poezije Mark Harris ubijen je na brodu tijekom natjecanja u sportskom ribolovu. Jane i Maura ulaze u svijet profesionalnog ribolova, gdje natjecatelji imaju mnogo razloga skrivati istinu. Frankie se u međuvremenu mora nositi s posljedicama izgubljene oklade.
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40:18
3. epizoda
Jane i Maura odlaze na takozvanu „farmu tijela“, istraživački centar u kojem se proučava raspadanje ljudskih tijela. Među tijelima pronalaze žrtvu ubojstva zakopanu u plitkom grobu, pa istraga mora otkriti tko ju je ondje ostavio i zašto. Angela istodobno skriva određene stvari od Jane.
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40:18
4. epizoda
Obiteljski automobil slučajno sudari se s kamionom iz kojeg ispada mrtvo tijelo. Otisci žrtve povezuju ga s međunarodno traženim kradljivcem umjetnina, pa Jane i Maura ulaze u svijet umjetničkih krađa i krivotvorina. Istraga ih dovodi do ukradene slike vrijedne milijune dolara.
Dostupno još 1 dan
40:19
5. epizoda
Jedan od članova kriminalističkog laboratorija pronađen je mrtav. Ekipa mora ostaviti osobne osjećaje po strani i otkriti zašto je ubijen te je li se bavio nezakonitim poslovima. Maura zbog okolnosti slučaja ne može sudjelovati u istrazi, pa Jane mora surađivati s drugim medicinskim istražiteljem.
Dostupno još 2 dana