Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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Student je pronađen ubijen, a istraga otkriva da je imao čak 32 djevojke. Jane i Maura ulaze u neobičan svijet aplikacija za upoznavanje i virtualnih veza kako bi pronašle ubojicu.Prikaži više
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:19
5. epizoda
Jedan od članova kriminalističkog laboratorija pronađen je mrtav. Ekipa mora ostaviti osobne osjećaje po strani i otkriti zašto je ubijen te je li se bavio nezakonitim poslovima. Maura zbog okolnosti slučaja ne može sudjelovati u istrazi, pa Jane mora surađivati s drugim medicinskim istražiteljem.
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40:19
6. epizoda
Nakon ubojstva ekipa pronalazi svjedoka koji bi mogao identificirati počinitelja. Problem je što svjedok pati od prosopagnozije, odnosno ne može prepoznavati lica, pa ne može opisati ubojicu. U međuvremenu se obitelj Rizzoli priprema za posjet rođaka koji ima vlastite planove.
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39:58
7. epizoda
Šesnaestogodišnja djevojka pronađena je mrtva u kavezu. Jane i Maura pokušavaju riješiti slučaj unatoč etičkoj dilemi psihijatra koji je povezan sa žrtvom i kompliciranom situacijom s tužiteljem.
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40:17
8. epizoda
Smrt poznatog bostonskog draguljara vodi istragu prema članu Maurine obitelji. Maura je prisiljena suočiti se s tajnom koju je čuvala gotovo cijeli život.
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