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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 10

Maura dolazi u neobičnu situaciju s Kentom, dok Jane i ostatak ekipe istražuju novi slučaj ubojstva. Istraga istodobno donosi nove komplikacije u Maurinom privatnom životu.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 6

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  • Sezona 6