Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 11

Jane i Maura odlaze na zapad kada ubojstvo u Bostonu pokaže vezu s Los Angelesom. Istraga ih uvodi u svijet lažnog identiteta i prijevara, dok pokušavaju otkriti pravi motiv zločina.

Prikaži više
Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

Slični sadržaji

Chicago u plamenu
Gospodar neba
Hitna: Chicago
Dobar i loš murjak
Chicago P.D.
Anđeo osvete
Zaokret
Samo hrabro
Čudesna gđa Maisel
Monk
Plima i oseka
Zaboravljeni slučaj
Hudson i Rex
Ljubav mog života
Djevojke sunca
Djevojke na zadatku 6
S6/E11
Prikaži više

  • Sezona 6