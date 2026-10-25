Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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Maura otkriva znakove zavjere koja je usmjerena upravo protiv Jane. Dok pokušava upozoriti prijateljicu, istraga postaje sve osobnija i opasnija.Prikaži više
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:18
9. epizoda
Student je pronađen ubijen, a istraga otkriva da je imao čak 32 djevojke. Jane i Maura ulaze u neobičan svijet aplikacija za upoznavanje i virtualnih veza kako bi pronašle ubojicu.
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40:18
10. epizoda
Maura dolazi u neobičnu situaciju s Kentom, dok Jane i ostatak ekipe istražuju novi slučaj ubojstva. Istraga istodobno donosi nove komplikacije u Maurinom privatnom životu.
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40:14
11. epizoda
Jane i Maura odlaze na zapad kada ubojstvo u Bostonu pokaže vezu s Los Angelesom. Istraga ih uvodi u svijet lažnog identiteta i prijevara, dok pokušavaju otkriti pravi motiv zločina.
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40:19
12. epizoda
Sat pronađen u misterioznim okolnostima postaje važan trag u slučaju koji bi mogao ugroziti Jane. Dok pokušavaju utvrditi njegovo podrijetlo, ekipa otkriva da je Jane možda meta mnogo veće prijetnje.
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