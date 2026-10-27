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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 17

Tim mora riješiti ubojstvo povezano s eksplozivom i utrkuje se s vremenom kako bi spriječio daljnje posljedice. Angela u međuvremenu nije oduševljena Ronovim prijedlogom za romantično putovanje.

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  • Sezona 6

40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 13. epizoda

13. epizoda

Maura otkriva znakove zavjere koja je usmjerena upravo protiv Jane. Dok pokušava upozoriti prijateljicu, istraga postaje sve osobnija i opasnija.
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40:15
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 14. epizoda

14. epizoda

Jane i Maura istražuju ubojstvo povezano s neobičnim okolnostima i tragovima koji vode prema svijetu marihuane. Slučaj postavlja niz pitanja o žrtvi i ljudima koji su joj bili bliski.
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40:16
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 15. epizoda

15. epizoda

Jane i Maura istražuju ubojstvo žene povezane s tajanstvenim „klubom straha“, u kojem ljudi plaćaju kako bi iskusili ekstremne situacije. U međuvremenu Korsak i Nina pronalaze trag koji vodi do Janeina hakera.
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40:18
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 16. epizoda

16. epizoda

Pucnjava u mirnom susjedstvu ostavlja jednu osobu mrtvom i vodi Jane i Mauru u svijet istočnoeuropske kriminalne bande. Maura se istodobno razbolijeva, dok Angela i Kent pokušavaju pomoći svojim neobičnim kućnim lijekovima.
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40:19
Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 17. epizoda

17. epizoda

Tim mora riješiti ubojstvo povezano s eksplozivom i utrkuje se s vremenom kako bi spriječio daljnje posljedice. Angela u međuvremenu nije oduševljena Ronovim prijedlogom za romantično putovanje.
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