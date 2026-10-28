Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
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Državni policajac ubijen je u Maineu, a trag vodi do osobe koja stoji iza napada usmjerenih na Jane. Tim pokušava otkriti zašto je Jane postala meta i preokrenuti situaciju tako da lovac postane lovina.Prikaži više
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
Sezona 7Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:16
15. epizoda
Jane i Maura istražuju ubojstvo žene povezane s tajanstvenim „klubom straha“, u kojem ljudi plaćaju kako bi iskusili ekstremne situacije. U međuvremenu Korsak i Nina pronalaze trag koji vodi do Janeina hakera.
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40:18
16. epizoda
Pucnjava u mirnom susjedstvu ostavlja jednu osobu mrtvom i vodi Jane i Mauru u svijet istočnoeuropske kriminalne bande. Maura se istodobno razbolijeva, dok Angela i Kent pokušavaju pomoći svojim neobičnim kućnim lijekovima.
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40:19
17. epizoda
Tim mora riješiti ubojstvo povezano s eksplozivom i utrkuje se s vremenom kako bi spriječio daljnje posljedice. Angela u međuvremenu nije oduševljena Ronovim prijedlogom za romantično putovanje.
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