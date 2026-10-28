Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 18

Državni policajac ubijen je u Maineu, a trag vodi do osobe koja stoji iza napada usmjerenih na Jane. Tim pokušava otkriti zašto je Jane postala meta i preokrenuti situaciju tako da lovac postane lovina.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan
Nastavi
Gledaj S6/E18
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 6

  • Sezona 7

Slični sadržaji

Dr. House
Chicago P.D.
Dobar i loš murjak
Zaokret
Hudson i Rex
Zaboravljeni slučaj
Plima i oseka
Mreža laži
Grijeh
Ubojstvo
Nasljedstvo
Ljubav mog života
Djevojke sunca
Nijemi svjedok
Vera
Oglas