Djevojke na zadatku - Sezona 6 - 16. epizoda

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Pucnjava u mirnom susjedstvu ostavlja jednu osobu mrtvom i vodi Jane i Mauru u svijet istočnoeuropske kriminalne bande. Maura se istodobno razbolijeva, dok Angela i Kent pokušavaju pomoći svojim neobičnim kućnim lijekovima.Prikaži više
Sezona 6Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:19
13. epizoda
Maura otkriva znakove zavjere koja je usmjerena upravo protiv Jane. Dok pokušava upozoriti prijateljicu, istraga postaje sve osobnija i opasnija.
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40:15
14. epizoda
Jane i Maura istražuju ubojstvo povezano s neobičnim okolnostima i tragovima koji vode prema svijetu marihuane. Slučaj postavlja niz pitanja o žrtvi i ljudima koji su joj bili bliski.
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40:16
15. epizoda
Jane i Maura istražuju ubojstvo žene povezane s tajanstvenim „klubom straha“, u kojem ljudi plaćaju kako bi iskusili ekstremne situacije. U međuvremenu Korsak i Nina pronalaze trag koji vodi do Janeina hakera.
Dostupno još 1 dan
40:18
16. epizoda
Pucnjava u mirnom susjedstvu ostavlja jednu osobu mrtvom i vodi Jane i Mauru u svijet istočnoeuropske kriminalne bande. Maura se istodobno razbolijeva, dok Angela i Kent pokušavaju pomoći svojim neobičnim kućnim lijekovima.
Dostupno još 2 dana