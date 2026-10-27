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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 6 Epizoda 15

Jane i Maura istražuju ubojstvo žene povezane s tajanstvenim „klubom straha“, u kojem ljudi plaćaju kako bi iskusili ekstremne situacije. U međuvremenu Korsak i Nina pronalaze trag koji vodi do Janeina hakera.

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Dostupno još 2 dana

  • Sezona 6

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  • Sezona 6