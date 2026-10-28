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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 1

Nakon pucnjave tim pokušava pronaći Alice Sands i privesti je pravdi prije nego što ponovno ugrozi Jane. Jane kreće u potragu za njom, dok se Maura oporavlja od ozljede zadobivene tijekom napada.

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Djevojke na zadatku 7
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