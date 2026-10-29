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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 2

Cijela bostonska policija traga za Alice Sands. Jane i Maura istodobno istražuju sumnjivu prometnu nesreću, dok se u njihovom privatnom životu razvija nova romantična veza.

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