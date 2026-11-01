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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 8

Jane i Maura istražuju slučaj u kojem važan trag predstavlja misteriozni broj. Istraga ih vodi prema neočekivanoj vezi između žrtve i njezina ubojice.

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  • Sezona 7

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