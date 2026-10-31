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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 7

Tim istražuje smrt žene čije tijelo pronalaze pod misterioznim okolnostima. Tragovi vode prema problemima iz njezine prošlosti.

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  • Sezona 7

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