Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 9

Jane i Maura pokušavaju riješiti slučaj ubojstva dok se istodobno približavaju rješenju većeg problema koji prijeti njihovim bližnjima.

Prikaži više
Dostupno još 3 dana
Nastavi
Gledaj S7/E9
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 7

Slični sadržaji

Dr. House
Zaboravljeni slučaj
Dobar i loš murjak
Zaokret
Plima i oseka
Nasljedstvo
Mreža laži
Vera
Ljubav, razum i osveta
Djevojke sunca
Ljubav mog života
Odrasli
Chicago P.D.
Šest žena
Obiteljske tajne
Oglas