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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 11

Jane i Maura istražuju smrt osobe povezane s natjecateljskim svijetom. Slučaj postaje kompliciran kada konkurencija među sudionicima otkrije moguće motive.

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  • Sezona 7

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