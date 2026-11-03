Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles
Dostupno još 2 dana
Jane i Maura istražuju smrt osobe povezane s natjecateljskim svijetom. Slučaj postaje kompliciran kada konkurencija među sudionicima otkrije moguće motive.Prikaži više
Sezona 7Bostonska detektivka Jane Rizzoli i sudska patologinja dr. Maura Isles ne bi mogle biti različitije — jedna sarkastična i instinktivna, druga hladnokrvna i precizna — ali upravo ta razlika čini 'Djevojke na zadatku' jednom od najdražih kriminalističkih serija posljednjih godina. Angie Harmon i Sasha Alexander zajedno rješavaju najtmurnije slučajeve bostonske policije u seriji temeljenoj na bestsellerima Tess Gerritsen, s nevjerojatnom kemijom koja drži seriju od prve do posljednje. Ako volite kriminalističke drame s jakim ženskim likovima i slučajevima koji ne puštaju do samog kraja, 'Djevojke na zadatku' na Voyo idealan je odabir.Žanr: kriminalistički, drama, misterijGlumci: Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges, Lee Thompson Young, Bruce McGill, Lorraine BraccoDržava: SAD
40:14
8. epizoda
Jane i Maura istražuju slučaj u kojem važan trag predstavlja misteriozni broj. Istraga ih vodi prema neočekivanoj vezi između žrtve i njezina ubojice.
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40:16
9. epizoda
Jane i Maura pokušavaju riješiti slučaj ubojstva dok se istodobno približavaju rješenju većeg problema koji prijeti njihovim bližnjima.
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39:46
10. epizoda
Ubojstvo povezano s bogatom obitelji dovodi tim do niza obiteljskih tajni. Jane pokušava shvatiti tko je imao dovoljno razloga da ubije žrtvu.
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