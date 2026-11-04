Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 12

Jane se suočava s važnim odlukama o svojoj budućnosti. Istodobno tim istražuje novi slučaj koji ih ponovno stavlja pred tešku zagonetku.

Prikaži više
Dostupno još 1 dan
Nastavi
Gledaj S7/E12
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 7

Slični sadržaji

Dr. House
Zaboravljeni slučaj
Dobar i loš murjak
Chicago P.D.
Zaokret
Plima i oseka
Nasljedstvo
Ljubav mog života
Mreža laži
Vera
Na dužnosti
Obiteljske tajne
Ljubav, razum i osveta
Djevojke sunca
Marašli
Oglas