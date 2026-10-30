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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 4

Nakon što se pronađe tijelo povezano sa starim slučajem, Jane i Maura ponovno otvaraju istragu. Istodobno se Jane mora nositi s osobnim problemima.

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  • Sezona 7

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