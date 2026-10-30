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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 5

Jane i Maura istražuju ubojstvo povezano s obiteljskim sukobom. Tijekom istrage pojavljuju se nove sumnje zbog kojih više osoba postaje osumnjičeno.

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  • Sezona 7

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