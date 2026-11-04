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Djevojke na zadatku , Rizzoli & Isles

Sezona 7 Epizoda 13

U završnici serije Jane i Maura rade na posljednjem velikom slučaju. Dok pokušavaju pronaći ubojicu, moraju se suočiti i s promjenama koje će utjecati na njihov život i prijateljstvo.

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