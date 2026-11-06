Doček kandidata Love Island Adria - najava

Najava Epizoda 0

Finalisti prve sezone showa 'Love Island Adria' vraćaju se u Zagreb, a gledatelje očekuje poseban doček koji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Nakon tjedana emocija, novih odnosa, iznenađenja i uzbudljivih obrata, kandidati će po slijetanju u Zračnu luku Franjo Tuđman imati priliku susresti se i s obožavateljima showa.

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