Doček kandidata Love Island Adria ,
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Finalisti prve sezone showa 'Love Island Adria' vraćaju se u Zagreb, a gledatelje očekuje poseban doček koji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Nakon tjedana emocija, novih odnosa, iznenađenja i uzbudljivih obrata, kandidati će po slijetanju u Zračnu luku Franjo Tuđman imati priliku susresti se i s obožavateljima showa.Prikaži više
NajavaFinalisti prve sezone showa 'Love Island Adria' vraćaju se u Zagreb, a gledatelje očekuje poseban doček koji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Nakon tjedana emocija, novih odnosa, iznenađenja i uzbudljivih obrata, kandidati će po slijetanju u Zračnu luku Franjo Tuđman imati priliku susresti se i s obožavateljima showa.
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Doček kandidata Love Island Adria - najava
Finalisti prve sezone showa 'Love Island Adria' vraćaju se u Zagreb, a gledatelje očekuje poseban doček koji će moći pratiti uživo na platformi Voyo. Nakon tjedana emocija, novih odnosa, iznenađenja i uzbudljivih obrata, kandidati će po slijetanju u Zračnu luku Franjo Tuđman imati priliku susresti se i s obožavateljima showa.
Dostupno još 29 dana