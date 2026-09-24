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Dom po mom

2026 Br. epizoda: 1

Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.

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Dom po mom - najava
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