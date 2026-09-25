Dom po mom ,

Sezona 1 Epizoda 1

U prvoj epizodi ove nedjelje gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.

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