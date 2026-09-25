Dom po mom ,
U prvoj epizodi ove nedjelje gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.Prikaži više
Sezona 1Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska