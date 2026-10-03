Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Dom po mom ,

Sezona 1 Epizoda 2

U našoj prvoj priči odlazimo u Gorski kotar, proslavljeni hrvatski rukometaš Renato Sulić sa suprugom Majom uredio je kuću za odmor namještajem koji je gradio vlastitim rukama. Iz Gorskog kotara selimo se na otok Ugljan gdje upoznajemo hotel 'Preko', a gost emisije je arhitekt Andrej Došen.

Prikaži više

  • Sezona 1

Slični sadržaji

Gradi(ONA)
InDizajn s Mirjanom Mikulec
MagNet
Čuvari povijesti
RTL Direkt
Hungry Games
RTL Scena
Igra chefova
Top.HR
Brak na prvu
Večera za pet
Blagdansko natjecanje mladih slastičara
Ljubav je na selu
Marijana Batinić: Mama u formi
Dosje Jarak
Dom po mom 1
S1/E2
Prikaži više

  • Sezona 1