Dom po mom ,
U našoj prvoj priči odlazimo u Gorski kotar, proslavljeni hrvatski rukometaš Renato Sulić sa suprugom Majom uredio je kuću za odmor namještajem koji je gradio vlastitim rukama. Iz Gorskog kotara selimo se na otok Ugljan gdje upoznajemo hotel 'Preko', a gost emisije je arhitekt Andrej Došen.Prikaži više
Sezona 1Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska
26:01
1. epizoda
U prvoj epizodi ove nedjelje gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.
26:16
2. epizoda
U našoj prvoj priči odlazimo u Gorski kotar, proslavljeni hrvatski rukometaš Renato Sulić sa suprugom Majom uredio je kuću za odmor namještajem koji je gradio vlastitim rukama. Iz Gorskog kotara selimo se na otok Ugljan gdje upoznajemo hotel 'Preko', a gost emisije je arhitekt Andrej Došen.