Dom po mom - Sezona 1 - 4. epizoda

Dom po mom ,
Rukometna legenda Mirza Džomba otkriva kako je sportsku karijeru zamijenio ulaganjem u nekretnine te predstavlja luksuznu kuću u Istri. Arhitekti govore o svojim projektima i važnosti povezivanja arhitekture s prirodom, dok izložba tapiserija otkriva bogatstvo tekstilne umjetnosti. Dizajner interijera Dean Franić otkriva svoju ljubav prema hotelima i tajne uređenja njihovih prostora.Prikaži više
Sezona 1Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska