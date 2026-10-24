Dom po mom - Sezona 1 - 5. epizoda

Dom po mom ,
Nova epizoda donosi inspirativne priče o arhitekturi, uređenju interijera i zanimljivim prostorima. Riječki arhitekt Siniša Zdjelarević predstavlja jedinstvenu kuću u Krasici, dok agentica Iva Mršić otkriva posebnosti luksuzne nekretnine na otoku Rabu. Zagrebačka floristica Boška Bahtijarević pokazuje kako cvijećem unijeti živost u svaki dom, a posljednja priča vodi u Bjelovar, gdje je predstavljen moderno opremljen sportsko-rekreacijski i wellness kompleks.Prikaži više
Sezona 1Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska