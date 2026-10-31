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Dom po mom ,

Sezona 1 Epizoda 6

Danas razgovaramo s uglednim arhitektom Otom Barićem, koji nam otkriva u čemu je tajna njegove dugovječnosti u poslu. Neki od projekata na koje je posebno ponosan su Zagrebački Ban Centar, Dalmatia Tower i Duhail Sports Hall. Nakon toga prelazimo na priču o Ivoni i Luki, koji su od ruševina stvorili pravi dom.

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  • Sezona 1

26:35
Dom po mom - Sezona 1 - 6. epizoda

6. epizoda

Danas razgovaramo s uglednim arhitektom Otom Barićem, koji nam otkriva u čemu je tajna njegove dugovječnosti u poslu. Neki od projekata na koje je posebno ponosan su Zagrebački Ban Centar, Dalmatia Tower i Duhail Sports Hall. Nakon toga prelazimo na priču o Ivoni i Luki, koji su od ruševina stvorili pravi dom.
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25:45
Dom po mom - Sezona 1 - 5. epizoda

5. epizoda

Nova epizoda donosi inspirativne priče o arhitekturi, uređenju interijera i zanimljivim prostorima. Riječki arhitekt Siniša Zdjelarević predstavlja jedinstvenu kuću u Krasici, dok agentica Iva Mršić otkriva posebnosti luksuzne nekretnine na otoku Rabu. Zagrebačka floristica Boška Bahtijarević pokazuje kako cvijećem unijeti živost u svaki dom, a posljednja priča vodi u Bjelovar, gdje je predstavljen moderno opremljen sportsko-rekreacijski i wellness kompleks.
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25:57
Dom po mom - Sezona 1 - 4. epizoda

4. epizoda

Rukometna legenda Mirza Džomba otkriva kako je sportsku karijeru zamijenio ulaganjem u nekretnine te predstavlja luksuznu kuću u Istri. Arhitekti govore o svojim projektima i važnosti povezivanja arhitekture s prirodom, dok izložba tapiserija otkriva bogatstvo tekstilne umjetnosti. Dizajner interijera Dean Franić otkriva svoju ljubav prema hotelima i tajne uređenja njihovih prostora.
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27:12
Dom po mom - Sezona 1 - 3. epizoda

3. epizoda

U našoj prvoj priči ugostio nas je arhitekt Lovro Batković u svom zagrebačkom stanu i objasnio kako uz nekoliko dobrih odluka možete učiniti stan ljepšim i ugodnijim. Iz Zagreba selimo na more, u atraktivan resort u kojem možete pronaći sve što vam odgovara, od hotelskog smještaja do kupnje vlastite rezidencije.
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26:16
Dom po mom - Sezona 1 - 2. epizoda

2. epizoda

U našoj prvoj priči odlazimo u Gorski kotar, proslavljeni hrvatski rukometaš Renato Sulić sa suprugom Majom uredio je kuću za odmor namještajem koji je gradio vlastitim rukama. Iz Gorskog kotara selimo se na otok Ugljan gdje upoznajemo hotel 'Preko', a gost emisije je arhitekt Andrej Došen.
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26:01
Dom po mom - Sezona 1 - 1. epizoda

1. epizoda

U prvoj epizodi gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.
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