Dom po mom - Sezona 1 - 7. epizoda

Dom po mom ,
Od modnog dizajna preko slikarstva pa sve do potpuno novog oblika umjetničkog izražavanja – tako je najlakše opisati kreativni put Zorana Mrvoša. Nastavljamo razgovor s agentom agencije Dux nekretnine, koji je prošao zanimljiv i specifičan karijerni put. Zatim nas je u svom domu u Beogradu ugostio bračni par čije brojne radove iz područja dizajna interijera možemo vidjeti i u Hrvatskoj.Prikaži više
Sezona 1Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska