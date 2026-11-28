Dom po mom ,
Započinjemo epizodu u Dalmaciji, gdje nas čeka arhitekt Mario Furčić s pričom o Omišu. S Dux nekretninama prelazimo do Zadra kako bismo vidjeli jednu od najljepših kuća u Hrvatskoj. S mora se selimo u metropolu, u jedan zagrebački stan.Prikaži više
Sezona 1Nova lifestyle emisija 'Dom po mom' donosi inspirativne priče iz svijeta dizajna, nekretnina i uređenja interijera. Uz voditeljicu Lanu Pavić gledatelji otkrivaju kreativna rješenja, zanimljive domove i ideje koje svaki prostor mogu pretvoriti u mjesto po mjeri svojih vlasnika. 'Dom po mom' donosi tjednu dozu inspiracije za sve ljubitelje lijepih interijera, otkriva trendove u uređenju doma, zanimljive nekretnine i korisne savjete za stvaranje prostora koji odražava osobnost, potrebe i životni stil njegovih stanara.Žanr: lifestyle emisijaDržava: Hrvatska
26:30
10. epizoda
Započinjemo epizodu u Dalmaciji, gdje nas čeka arhitekt Mario Furčić s pričom o Omišu. S Dux nekretninama prelazimo do Zadra kako bismo vidjeli jednu od najljepših kuća u Hrvatskoj. S mora se selimo u metropolu, u jedan zagrebački stan.
27:53
9. epizoda
Današnju epizodu započinjemo istarskom pričom novinarke Laure Franković. Posjetila je obitelj Berton, koja je svoj mir pronašla daleko od grada. Prelazimo na obitelj Hajdarovac, koja govori o niskoenergetskim montažnim kućama.
26:41
8. epizoda
U novoj epizodi upoznajemo kreativnu umjetnicu koja prirodu pretvara u jedinstvene biljne kompozicije te dizajnera interijera Sandra, koji predstavlja svoje projekte u Motovunu i New Yorku. Agent Loren vodi nas u razgledavanje atraktivne nekretnine u Fažani i posjet Brijunima, a otkrivamo i priču o hrvatskoj proizvodnji kupaonskog namještaja.
26:19
7. epizoda
Od modnog dizajna preko slikarstva pa sve do potpuno novog oblika umjetničkog izražavanja – tako je najlakše opisati kreativni put Zorana Mrvoša. Nastavljamo razgovor s agentom agencije Dux nekretnine, koji je prošao zanimljiv i specifičan karijerni put. Zatim nas je u svom domu u Beogradu ugostio bračni par čije brojne radove iz područja dizajna interijera možemo vidjeti i u Hrvatskoj.
26:35
6. epizoda
Danas razgovaramo s uglednim arhitektom Otom Barićem, koji nam otkriva u čemu je tajna njegove dugovječnosti u poslu. Neki od projekata na koje je posebno ponosan su Zagrebački Ban Centar, Dalmatia Tower i Duhail Sports Hall. Nakon toga prelazimo na priču o Ivoni i Luki, koji su od ruševina stvorili pravi dom.
25:45
5. epizoda
Nova epizoda donosi inspirativne priče o arhitekturi, uređenju interijera i zanimljivim prostorima. Riječki arhitekt Siniša Zdjelarević predstavlja jedinstvenu kuću u Krasici, dok agentica Iva Mršić otkriva posebnosti luksuzne nekretnine na otoku Rabu. Zagrebačka floristica Boška Bahtijarević pokazuje kako cvijećem unijeti živost u svaki dom, a posljednja priča vodi u Bjelovar, gdje je predstavljen moderno opremljen sportsko-rekreacijski i wellness kompleks.
25:57
4. epizoda
Rukometna legenda Mirza Džomba otkriva kako je sportsku karijeru zamijenio ulaganjem u nekretnine te predstavlja luksuznu kuću u Istri. Arhitekti govore o svojim projektima i važnosti povezivanja arhitekture s prirodom, dok izložba tapiserija otkriva bogatstvo tekstilne umjetnosti. Dizajner interijera Dean Franić otkriva svoju ljubav prema hotelima i tajne uređenja njihovih prostora.
27:12
3. epizoda
U našoj prvoj priči ugostio nas je arhitekt Lovro Batković u svom zagrebačkom stanu i objasnio kako uz nekoliko dobrih odluka možete učiniti stan ljepšim i ugodnijim. Iz Zagreba selimo na more, u atraktivan resort u kojem možete pronaći sve što vam odgovara, od hotelskog smještaja do kupnje vlastite rezidencije.
26:16
2. epizoda
U našoj prvoj priči odlazimo u Gorski kotar, proslavljeni hrvatski rukometaš Renato Sulić sa suprugom Majom uredio je kuću za odmor namještajem koji je gradio vlastitim rukama. Iz Gorskog kotara selimo se na otok Ugljan gdje upoznajemo hotel 'Preko', a gost emisije je arhitekt Andrej Došen.
26:01
1. epizoda
U prvoj epizodi gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.