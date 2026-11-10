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Dosje Jarak ,

NOVA SEZONA Epizoda 1

Prva epizoda nove sezone, 'Drniš: Povratak zla', vodi nas u Dalmatinsku zagoru, gdje ekipa 'Dosjea Jarak' istražuje dva brutalna ubojstva koja povezuje isti počinitelj, Kristijan Aleksić. Čak 32 godine nakon ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević u Prgometu, Aleksić je ponovno ubio, a njegova druga žrtva bio je 19-godišnji Luka Milovac iz Drniša. Potresna svjedočanstva obitelji, prijatelja i istražitelja otkrivaju detalje zločina, niz propuštenih upozorenja i ozbiljne propuste institucija. Je li se druga tragedija mogla spriječiti i tko je za nju odgovoran?

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