Dosje Jarak ,
Prva epizoda nove sezone, 'Drniš: Povratak zla', vodi nas u Dalmatinsku zagoru, gdje ekipa 'Dosjea Jarak' istražuje dva brutalna ubojstva koja povezuje isti počinitelj, Kristijan Aleksić. Čak 32 godine nakon ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević u Prgometu, Aleksić je ponovno ubio, a njegova druga žrtva bio je 19-godišnji Luka Milovac iz Drniša. Potresna svjedočanstva obitelji, prijatelja i istražitelja otkrivaju detalje zločina, niz propuštenih upozorenja i ozbiljne propuste institucija. Je li se druga tragedija mogla spriječiti i tko je za nju odgovoran?Prikaži više
NOVA SEZONANova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: True CrimeDržava: Hrvatska
Dosje Jarak specijalNova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Država: Hrvatska
Sezona 3Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: True CrimeDržava: Hrvatska
Sezona 2Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: True crime, Dokumentarna emisijaRežija: Dario TodorovićDržava: Hrvatska
Sezona 1Nova sezona true crime serijala 'Dosje Jarak' donosi šokantne istinite zločine, potresna svjedočanstva i dosad nepoznate detalje slučajeva koji su uznemirili Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Andrija Jarak i Dario Todorović nastavljaju istraživati najmračnije kriminalne priče, otkrivajući okolnosti zločina, sudbine žrtava i propuste institucija. Sezonu otvara slučaj Kristijana Aleksića, osuđenog za dva ubojstva počinjena u razmaku od 32 godine, dok nove epizode donose i priče o Fikretu Hadžiću Hadžiji te Edinu Gačiću. Uz ekskluzivne snimke, autentična svjedočanstva i razgovore s ključnim sugovornicima, serijal postavlja pitanja o odgovornosti, pravdi i tragedijama koje su se možda mogle spriječiti. Novu sezonu 'Dosjea Jarak' ne propusti od četvrtka, 12.11. na Voyo!Žanr: Dokumentarna emisija, True crimeRežija: Dario TodorovićDržava: Hrvatska