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Dr. House , House, M.D.

Sezona 5 Epizoda 1

Nakon događaja iz prethodne sezone House i Wilson pokušavaju nastaviti sa svojim životima. Istodobno tim liječi ženu čiji se zdravstveni problemi pojavljuju nakon traumatičnog događaja.

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Dostupno još 10 dana

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  • Sezona 5

  • Sezona 6