Dr. House - Sezona 6 - 7. epizoda

12. epizoda

Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.

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