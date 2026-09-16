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Dr. House , House, M.D.

Sezona 6 Epizoda 8

Houseova dozvola za obavljanje liječničke prakse je ponovno valjana pa on opet preuzima vodstvo svog tima. Novi slučaj traži postavljanje dijagnoze bivšem porno glumcu,  Hanku Hardwicku, zbog bolova koje osjeća u oku. U međuvremenu, Cuddy ponovno shvaća da bolnica nije pravo mjesto za održavanje ljubavne veze.

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Dostupno još 1 dan

  • Sezona 5

  • Sezona 6

42:08
Dr. House - Sezona 6 - 7. epizoda

7. epizoda

Nakon ludo provedene noći, djevojka (Anna Attansio)  je s otečenim ekstremitetima primljena u bolnicu. Ne želi otkriti kako je provela noć, a liječnici moraju postaviti dijagnozu. U međuvremenu, Cuddy, Wilson i House provode vikend na medicinskoj konferenciji daleko od klinike.
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42:04
Dr. House - Sezona 6 - 8. epizoda

8. epizoda

Houseova dozvola za obavljanje liječničke prakse je ponovno valjana pa on opet preuzima vodstvo svog tima. Novi slučaj traži postavljanje dijagnoze bivšem porno glumcu,  Hanku Hardwicku, zbog bolova koje osjeća u oku. U međuvremenu, Cuddy ponovno shvaća da bolnica nije pravo mjesto za održavanje ljubavne veze.
Dostupno još 1 dan
42:09
Dr. House - Sezona 6 - 9. epizoda

9. epizoda

Na Dan zahvalnosti Houseu u bolnicu dolazi James Sidas (Esteban Powell), briljantni fizičar koji je je karijeru zamijenio poslom dostavljača. Visoka inteligencija Jamesu je uvijek bila samo opterećenje i nije mu donijela ništa osim depresije i ovisnosti.
Dostupno još 2 dana
42:05
Dr. House - Sezona 6 - 10. epizoda

10. epizoda

Wilson osobno liječi starog prijatelja i bivšeg pacijenta kojem je paralizirana ruka. House misli da njegov prijatelj ponovno boluje od raka, ali Wilson je optimističan jer se prava istina tek treba utvrditi. No kasnije Wilson mora poduzeti radikalne poteze.
Dostupno još 3 dana
41:55
Dr. House - Sezona 6 - 11. epizoda

11. epizoda

Tim liječi muškarca koji skriva da vodi dvostruki život. Njegovi simptomi vode do niza neočekivanih otkrića, dok House pokušava shvatiti zašto pacijent skriva istinu o sebi.
Dostupno još 4 dana
42:07
Dr. House - Sezona 6 - 12. epizoda

12. epizoda

Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.
Dostupno još 5 dana
42:14
Dr. House - Sezona 6 - 13. epizoda

13. epizoda

Zvijezda američkog nogometa liječi se pod nadzorom Housea i njegovog tima. NFL sezona samo što nije počela, a pacijent pokazuje neobične simptome. U međuvremenu, bolnicu posjećuje Foremannov brat Marcus (Orlando Jones).
Dostupno još 6 dana

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