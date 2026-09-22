Dr. House - Sezona 6 - 14. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 6 dana
Za ravnateljicu Cuddy težak je dan. Svađe zaposlenika, zadaci u bolnici čekaju da im se posveti, a treba riješiti i probleme u osobnom životu.Prikaži više
Sezona 5Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
Sezona 6Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:04
8. epizoda
Houseova dozvola za obavljanje liječničke prakse je ponovno valjana pa on opet preuzima vodstvo svog tima. Novi slučaj traži postavljanje dijagnoze bivšem porno glumcu, Hanku Hardwicku, zbog bolova koje osjeća u oku. U međuvremenu, Cuddy ponovno shvaća da bolnica nije pravo mjesto za održavanje ljubavne veze.
Dostupno još samo danas
42:09
9. epizoda
Na Dan zahvalnosti Houseu u bolnicu dolazi James Sidas (Esteban Powell), briljantni fizičar koji je je karijeru zamijenio poslom dostavljača. Visoka inteligencija Jamesu je uvijek bila samo opterećenje i nije mu donijela ništa osim depresije i ovisnosti.
Dostupno još 1 dan
42:05
10. epizoda
Wilson osobno liječi starog prijatelja i bivšeg pacijenta kojem je paralizirana ruka. House misli da njegov prijatelj ponovno boluje od raka, ali Wilson je optimističan jer se prava istina tek treba utvrditi. No kasnije Wilson mora poduzeti radikalne poteze.
Dostupno još 2 dana
41:55
11. epizoda
Tim liječi muškarca koji skriva da vodi dvostruki život. Njegovi simptomi vode do niza neočekivanih otkrića, dok House pokušava shvatiti zašto pacijent skriva istinu o sebi.
Dostupno još 3 dana
42:07
12. epizoda
Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.
Dostupno još 4 dana
42:14
13. epizoda
Zvijezda američkog nogometa liječi se pod nadzorom Housea i njegovog tima. NFL sezona samo što nije počela, a pacijent pokazuje neobične simptome. U međuvremenu, bolnicu posjećuje Foremannov brat Marcus (Orlando Jones).
Dostupno još 5 dana