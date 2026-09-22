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Dr. House , House, M.D.

Sezona 6 Epizoda 15

Houseov tim liječi poznatu blogericu, no s prilično problema jer ona propituje sve liječničke poteze i objavljuje ih na svom blogu. U međuvremenu, House i Wilson doznaju međusobne tajne i priključuju se speed datingu zajedno s Chaseom.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 5

  • Sezona 6

41:55
Dr. House - Sezona 6 - 11. epizoda

11. epizoda

Tim liječi muškarca koji skriva da vodi dvostruki život. Njegovi simptomi vode do niza neočekivanih otkrića, dok House pokušava shvatiti zašto pacijent skriva istinu o sebi.
Dostupno još samo danas
42:07
Dr. House - Sezona 6 - 12. epizoda

12. epizoda

Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.
Dostupno još 1 dan
42:14
Dr. House - Sezona 6 - 13. epizoda

13. epizoda

Zvijezda američkog nogometa liječi se pod nadzorom Housea i njegovog tima. NFL sezona samo što nije počela, a pacijent pokazuje neobične simptome. U međuvremenu, bolnicu posjećuje Foremannov brat Marcus (Orlando Jones).
Dostupno još 2 dana
42:12
Dr. House - Sezona 6 - 14. epizoda

14. epizoda

Za ravnateljicu Cuddy težak je dan. Svađe zaposlenika, zadaci u bolnici čekaju da im se posveti, a treba riješiti i probleme u osobnom životu.
Dostupno još 3 dana
42:07
Dr. House - Sezona 6 - 15. epizoda

15. epizoda

Houseov tim liječi poznatu blogericu, no s prilično problema jer ona propituje sve liječničke poteze i objavljuje ih na svom blogu. U međuvremenu, House i Wilson doznaju međusobne tajne i priključuju se speed datingu zajedno s Chaseom.
Dostupno još 4 dana
42:06
Dr. House - Sezona 6 - 16. epizoda

16. epizoda

Zajedno sa svojim timom House pokušava shvatiti što nije u redu sa srednjoškolcem koji doživljava halucinacije i ima gubitak pamćenja. U međuvremenu, Wilson uređuje svoj novi stan, a Taub na radno mjesto donosi osobni život.
Dostupno još 5 dana

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  • Sezona 5

  • Sezona 6