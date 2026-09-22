Dr. House - Sezona 6 - 15. epizoda

Dr. House , House, M.D.
Dostupno još 4 dana
Houseov tim liječi poznatu blogericu, no s prilično problema jer ona propituje sve liječničke poteze i objavljuje ih na svom blogu. U međuvremenu, House i Wilson doznaju međusobne tajne i priključuju se speed datingu zajedno s Chaseom.Prikaži više
Sezona 5Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
Sezona 6Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
41:55
11. epizoda
Tim liječi muškarca koji skriva da vodi dvostruki život. Njegovi simptomi vode do niza neočekivanih otkrića, dok House pokušava shvatiti zašto pacijent skriva istinu o sebi.
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42:07
12. epizoda
Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.
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42:14
13. epizoda
Zvijezda američkog nogometa liječi se pod nadzorom Housea i njegovog tima. NFL sezona samo što nije počela, a pacijent pokazuje neobične simptome. U međuvremenu, bolnicu posjećuje Foremannov brat Marcus (Orlando Jones).
Dostupno još 2 dana
42:12
14. epizoda
Za ravnateljicu Cuddy težak je dan. Svađe zaposlenika, zadaci u bolnici čekaju da im se posveti, a treba riješiti i probleme u osobnom životu.
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42:07
15. epizoda
Houseov tim liječi poznatu blogericu, no s prilično problema jer ona propituje sve liječničke poteze i objavljuje ih na svom blogu. U međuvremenu, House i Wilson doznaju međusobne tajne i priključuju se speed datingu zajedno s Chaseom.
Dostupno još 4 dana