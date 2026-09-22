Sezona 6 Epizoda 17

Dok se ne pronađe dijete koje je nestalo, bolnica se zatvara, a doktori moraju ostati na svojim mjestima – Foreman i Taub u sobi su s papirologijom, Wilson i Thirteen u kafiću se dosađuju, House je u bolničkoj sobi s pacijentom, Chase u drugoj s bivšom suprugom, dok Cameron i Cuddy pomažu policiji.

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