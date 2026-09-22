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Dr. House , House, M.D.

Sezona 6 Epizoda 18

Liječnički tim preuzima slučaj viteza koji se srušio nakon borbe na renesansom sajmu. Foreman i Thriteen odlaze na sajam istražiti okolnosti koje su dovele do nesreće. U međuvremenu, House dozna da je Wilsonova nova djevojka njegova bivša supruga.

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Dostupno još 4 dana

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  • Sezona 5

  • Sezona 6