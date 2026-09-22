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Dr. House , House, M.D.

Sezona 6 Epizoda 16

Zajedno sa svojim timom House pokušava shvatiti što nije u redu sa srednjoškolcem koji doživljava halucinacije i ima gubitak pamćenja. U međuvremenu, Wilson uređuje svoj novi stan, a Taub na radno mjesto donosi osobni život.

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Dostupno još 6 dana

  • Sezona 5

  • Sezona 6

42:05
Dr. House - Sezona 6 - 10. epizoda

10. epizoda

Wilson osobno liječi starog prijatelja i bivšeg pacijenta kojem je paralizirana ruka. House misli da njegov prijatelj ponovno boluje od raka, ali Wilson je optimističan jer se prava istina tek treba utvrditi. No kasnije Wilson mora poduzeti radikalne poteze.
Dostupno još samo danas
41:55
Dr. House - Sezona 6 - 11. epizoda

11. epizoda

Tim liječi muškarca koji skriva da vodi dvostruki život. Njegovi simptomi vode do niza neočekivanih otkrića, dok House pokušava shvatiti zašto pacijent skriva istinu o sebi.
Dostupno još 1 dan
42:07
Dr. House - Sezona 6 - 12. epizoda

12. epizoda

Tim preuzima slučaj Valerie, atraktivne poslovne žene koja u ciklusima proživljava neizdržive bolove. I dok House liječi Valerie, muškarci u timu su fascinirani njezinim šarmom i osobnošću. U međuvremenu Thirteen pokušava na sve moguće načine pronaći poveznicu između sebe i bolesti koja je iscrpljuje.
Dostupno još 2 dana
42:14
Dr. House - Sezona 6 - 13. epizoda

13. epizoda

Zvijezda američkog nogometa liječi se pod nadzorom Housea i njegovog tima. NFL sezona samo što nije počela, a pacijent pokazuje neobične simptome. U međuvremenu, bolnicu posjećuje Foremannov brat Marcus (Orlando Jones).
Dostupno još 3 dana
42:12
Dr. House - Sezona 6 - 14. epizoda

14. epizoda

Za ravnateljicu Cuddy težak je dan. Svađe zaposlenika, zadaci u bolnici čekaju da im se posveti, a treba riješiti i probleme u osobnom životu.
Dostupno još 4 dana
42:06
Dr. House - Sezona 6 - 16. epizoda

16. epizoda

Zajedno sa svojim timom House pokušava shvatiti što nije u redu sa srednjoškolcem koji doživljava halucinacije i ima gubitak pamćenja. U međuvremenu, Wilson uređuje svoj novi stan, a Taub na radno mjesto donosi osobni život.
Dostupno još 6 dana

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  • Sezona 5

  • Sezona 6