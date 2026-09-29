Dr. House , House, M.D.
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Ženi, koja ima otvorni brak, iznenada pozli za vrijeme spoja sa svojim dečkom. House odluči testirati vezu Wilsona i Sama, a Taub daje svojoj supruzi dopuštenje da ima odnose s drugim ženama.Prikaži više
Sezona 5Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
Sezona 6Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:07
15. epizoda
Houseov tim liječi poznatu blogericu, no s prilično problema jer ona propituje sve liječničke poteze i objavljuje ih na svom blogu. U međuvremenu, House i Wilson doznaju međusobne tajne i priključuju se speed datingu zajedno s Chaseom.
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42:06
16. epizoda
Zajedno sa svojim timom House pokušava shvatiti što nije u redu sa srednjoškolcem koji doživljava halucinacije i ima gubitak pamćenja. U međuvremenu, Wilson uređuje svoj novi stan, a Taub na radno mjesto donosi osobni život.
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42:14
17. epizoda
Dok se ne pronađe dijete koje je nestalo, bolnica se zatvara, a doktori moraju ostati na svojim mjestima – Foreman i Taub u sobi su s papirologijom, Wilson i Thirteen u kafiću se dosađuju, House je u bolničkoj sobi s pacijentom, Chase u drugoj s bivšom suprugom, dok Cameron i Cuddy pomažu policiji.
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42:08
18. epizoda
Liječnički tim preuzima slučaj viteza koji se srušio nakon borbe na renesansom sajmu. Foreman i Thriteen odlaze na sajam istražiti okolnosti koje su dovele do nesreće. U međuvremenu, House dozna da je Wilsonova nova djevojka njegova bivša supruga.
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