Dr. House , House, M.D.
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Žena (China Shavers) je teško nastradala pri padu građevinske dizalice, koja ju je zatrpala teretom. Muškarac (Doug Kruse), koji je upravljao dizalicom, također se nalazi u lošem stanju pa House mora istovremeno liječiti oboje.Prikaži više
Sezona 6Kultna medicinska drama 'Dr. House' donosi priču o genijalnom, ali ciničnom dijagnostičaru dr. Gregoryju Houseu (Hugh Laurie). Mizantrop, cinik, nekonformist i genij, House vodi tim vrhunskih liječnika u bolnici Princeton-Plainsboro u New Jerseyju. Serija 'Dr. House' istražuje izazove u medicini, etičke dileme i osobne borbe genijalnog liječnika, čiji nekonvencionalni pristup često izaziva sukobe, ali donosi rezultate. Uz prepoznatljiv humor i izvanredne glumačke izvedbe, 'Dr. House' postao je globalni hit, osvajajući publiku širom svijeta.Žanr: drama, misterijGlumci: Hugh Laurie, Robert Leonard, Jennifer Morrison, Olivia Wilde, Kal Penn, Peter Spencer, Omar Epps, Lisa Edelstein, Robert Sean LeonardDržava: SAD
42:08
18. epizoda
Liječnički tim preuzima slučaj viteza koji se srušio nakon borbe na renesansom sajmu. Foreman i Thriteen odlaze na sajam istražiti okolnosti koje su dovele do nesreće. U međuvremenu, House dozna da je Wilsonova nova djevojka njegova bivša supruga.
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42:07
19. epizoda
Ženi, koja ima otvorni brak, iznenada pozli za vrijeme spoja sa svojim dečkom. House odluči testirati vezu Wilsona i Sama, a Taub daje svojoj supruzi dopuštenje da ima odnose s drugim ženama.
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42:08
20. epizoda
Liječnički tim preuzima slučaj mladoženje (Adam Garcia), koji krije informacije iz prošle veze. I dok njegova djevojka pokušava doći do odgovora, tim postaje sve nervozniji. Kasnije, nakon radnog vremena, House se zabavlja s kolegama na karaokama.
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42:08
21. epizoda
House priča doktoru Nolanu o slučaju žene (Zoe McLellan), koja pati od amnezije, ali i još jedne tajanstvene bolesti. No Nolan misli da nešto drugo brine House, točnije činjenica što ga Wilson izbacuje iz kuće.
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