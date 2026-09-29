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Dr. House , House, M.D.

Sezona 6 Epizoda 22

Žena (China Shavers) je teško nastradala pri padu građevinske dizalice, koja ju je zatrpala teretom. Muškarac (Doug Kruse), koji je upravljao dizalicom, također se nalazi u lošem stanju pa House mora istovremeno liječiti oboje.

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Dostupno još 4 dana

  • Sezona 6

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  • Sezona 6